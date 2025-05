Alberto di Monaco in visita a Pompei | È magnifica VIDEO

Il principe Alberto II di Monaco ha recentemente visitato Pompei, esprimendo il suo entusiasmo per la bellezza della città: "Pompei è magnifica, stupenda". Accolto dal sindaco Carmine Lo Sapio e dall'arcivescovo Tommaso Caputo, il principe ha partecipato a una cerimonia nel Comune, sottolineando l'importanza di questo sito storico.

AGI - " Pompei è magnifica, stupenda sono molto contento di essere qua". Il principe Alberto II di Monaco è a Pompei e fa un apprezzamento sulla città uscendo dal Comune dove è stato accolto dal sindaco Carmine Lo Sapio e dall'arcivescovo, Tommaso Caputo. Dopo una breve cerimonia nell'aula consiliare dell'amministrazione, Alberto di Monaco ha raggiunto a piedi l'hotel, fermandosi più volte per foto e saluti con i passanti. Dopo una pausa, ha raggiunto gli Scavi di Pompei, dove è stato accolto dal direttore del sito archeologico Gabriel Zuchtriegel. Il principe di Monaco ha visitando in forma privata anche la città antica, mentre nel pomeriggio ascolterà la Messa al Santuario della Beata Vergine Maria del Rosario di Pompei, a cui era particolarmente devota la madre Grace. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Alberto di Monaco in visita a Pompei: "È magnifica" (VIDEO)

