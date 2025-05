Albania Scarpa Pd a Fanpage | “Nel Cpr di Gjader violenze e umiliazioni ai migranti Meloni ha fallito”

Rachele Scarpa, deputata del PD, denuncia su Fanpage.it il fallimento del "modello Albania" per la gestione dei migranti. Dopo aver visitato gli hotspot albanesi, racconta di violenze e umiliazioni subite dai migranti deportati, evidenziando come la situazione sia drammatica e segnata da violazioni dei diritti umani.

"Il modello Albania è un fallimento", dice a Fanpage.it Rachele Scarpa (Pd). La deputata, che ha vistato gli hotspot albanesi, ci ha raccontato la situazione drammatica dei migranti deportati finora. "Viaggi ammanettati, umiliazioni e disperazione: in Albania si riproduce la stessa violenza strutturale dei Cpr italiani". 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Albania, Scarpa (Pd) a Fanpage: “Nel Cpr di Gjader violenze e umiliazioni ai migranti, Meloni ha fallito”

Se ne parla anche su altri siti

Albania, Scarpa (Pd) a Fanpage: “Nel Cpr di Gjader violenze e umiliazioni ai migranti, Meloni ha fallito”

fanpage.it scrive: “Il modello Albania è un fallimento”, dice a Fanpage.it Rachele Scarpa (Pd). La deputata, che ha vistato gli hotspot albanesi, ci ha raccontato la situazione drammatica dei migranti deportati finora. ...

Albania, Strada e Scarpa lanciano l'allarme: 16 migranti spariti dal Cpr

Lo riporta notizie.it: Preoccupazione e richieste di chiarimento arrivano dall’europarlamentare Cecilia Strada e dalla deputata del Pd Rachele Scarpa dopo la visita al Cpr di Gjader, in Albania, dove saranno trasferiti i ...

Albania, Cpr di Gjader è in funzione e Meloni se ne vanta: in un mese 40 tentati suicidi e casi di autolesionismo

Come scrive fanpage.it: Secondo quanto risulta al Pd, che tra l'altro proprio ... rispondendo a una domanda di Fanpage.it, ha detto che il progetto del Cpr in Albania non sostituisce l'idea di realizzare un Cpr in ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Euro 2024 - Italia al via con l'Albania

Sfida dove l’Under, a 1,75, si fa preferire leggermente all’Over, a 2,00: ecco quindi che il più classico dei 2-0 si gioca a 5,75 per i campioni d’Europa mentre lo stesso risultato esatto ma in favore delle Aquile albanesi pagherebbe 50 volte la posta.