Al via Mare Nostrum | prima tappa al museo archeologico di Pontecagnano

Sabato 17 maggio, il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano accoglie la rassegna “Mare Nostrum – Il Mediterraneo che danza”, ideata da Claudio Malangone. La manifestazione, dedicata alla danza contemporanea, si inaugura in coincidenza con la Notte Europea dei Musei, promettendo un incontro affascinante tra cultura e arte. Un viaggio esplorativo nel patrimonio etrusco e oltre.

