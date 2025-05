Al via le iscrizioni al centro estivo comunale | ammessi 350 bambini e ragazzi

Al via le iscrizioni per il centro estivo comunale di Francavilla Fontana, che accoglierà 350 bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e gli 11 anni. L'Amministrazione comunale ha approvato l'avviso pubblico, rinnovando così un'importante opportunità per le famiglie, che potrà intrattenere i più piccoli dal 7...

FRANCAVILLA FONTANA - L’Amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha approvato l’avviso pubblico rivolto alle famiglie con bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e gli 11 anni per la partecipazione al centro estivo comunale che tornerà protagonista nella Città degli Imperiali dal 7. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Al via le iscrizioni al centro estivo comunale: ammessi 350 bambini e ragazzi

