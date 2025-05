Al via il vertice di Istanbul ma senza Putin e Trump Zelensky vedrà Erdogan Leone XIV offre la sua mediazione

Inizia a Istanbul un vertice cruciale, privo delle presenze di Putin e Trump. Zelensky incontrerà Erdogan, mentre il Leone XIV offre la sua mediazione. Nonostante la cornice sontuosa e un'atmosfera promettente, l'assenza di Putin pesa sull'incontro, che potrebbe avere un impatto determinante sulla guerra in corso. Zelensky è pronto a negoziare per la pace.

La cornice è sontuosa, lo scenario promettente, ma a Istanbul manca l'unico volto che avrebbe potuto imprimere al vertice il peso di una svolta: Vladimir Putin. Volodymyr Zelensky lo aveva cercato, evocato, quasi sfidato. «Sono pronto a qualsiasi forma di negoziato per fermare la guerra», aveva dichiarato il presidente ucraino. Ma dal Cremlino è arrivata il consueto gelo: al tavolo non ci saranno né il presidente russo né il suo ministro degli Esteri, Sergey Lavrov. Al loro posto, una figura che parla più dell'assenza stessa: Vladimir Medinsky, consigliere presidenziale, ex ministro della Cultura, falco ortodosso e pedina perfetta nella scacchiera diplomatica di Mosca, dove la forma è sostanza. Istanbul, il tavolo è vuoto se non siedono i pari. In politica estera, la legittimità si gioca anche nella coreografia del potere: conta chi siede, dove siede e accanto a chi.

