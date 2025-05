Al via il Salone del Libro 2025 La cultura non è né di destra né di sinistra | il programma e tutti gli ospiti attesi a Torino

Al via il Salone del Libro 2025 a Torino, un evento che celebra la cultura al di là delle ideologie politiche. Con un ricco programma e ospiti illustri, tra cui Annalena Benini e la campionessa di sci Deborah Compagnoni, che presenterà la sua biografia "Ragazza di montagna", il Lingotto si prepara a ospitare un confronto vibrante e inclusivo.

“La cultura non è né di destra né di sinistra ”. E ci mancherebbe. Annalena Benini le polemiche le schiva come Deborah Compagnoni schivava le porte del gigante al Sestriere (a proposito la campionessa di sci presenta la sua biografia, Ragazza di montagna, il 16 maggio tra le sale del Lingotto). Figuriamoci se la direttrice del Salone del Libro di Torino 2025, la seconda edizione con capoclasse nominata durante l’interregno Meloni, si va ad impelagare in polemiche ideologiche, cavalcate della vittoria, strilli di conquista. A quello ci pensa il ministro Giuli che arriva a Torino nelle prossime ore per partecipare ad un incontro con editori, librai e bibliotecari. Chissà se come cineasti ed attori, il gruppo dei letterati farà anch’esso la festa al Ministro? La “crisi” sbandierata con veemenza da Segre, Germano&co qui traslata sull’editoria significa (dati AIE alla mano) per i primi tre mesi del 2025 circa un milione di copie vendute in meno rispetto all’anno scorso. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Al via il Salone del Libro 2025, “La cultura non è né di destra né di sinistra”: il programma e tutti gli ospiti attesi a Torino

