Al via il Giro di Sicilia le tappe nel messinese con 200 auto d’epoca | Occasione unica per ammirare le bellezze dell' Isola

Al via la 34esima edizione del Giro di Sicilia, un evento che celebra la storica corsa voluta da Vincenzo Florio nel 1912. Partita da piazza Verdi, la manifestazione ha radunato oltre 200 auto d'epoca, offrendo l'opportunità di ammirare le bellezze del messinese e attirando l'attenzione di turisti e appassionati provenienti da tutta Italia e Europa.

È partita ieri sera da piazza Verdi la 34esima edizione del Giro di Sicilia, manifestazione sportiva che rievoca la storica corsa voluta da Vincenzo Florio nel 1912. Davanti a centinaia di turisti e a una folla di ammiratori, più di 200 auto d'epoca, provenienti da varie parti d'Italia, Europa.

