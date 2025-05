Al via il Corner Informagiovani In cargo bike per raggiungere i ragazzi e istruirli sulle possibilità del territorio

Al via il corner Informagiovani in cargo bike: una nuova iniziativa per raggiungere i ragazzi e informarli sulle opportunità del territorio. Dalle attività sociali alle passeggiate in strada, riparte e si espande il 'CoRNer – l’Informagiovani', progetto del Comune dedicato a fornire orientamento su tempo libero, lavoro, scuola e partecipazione attiva.

Dalle attività social alla cargo bike in strada per parlare ai giovani. Riparte e si allarga il 'CoRNer – l'Informagiovani', il progetto dedicato ai ragazzi che cercano informazioni e orientamento su tempo libero, lavoro, scuola e partecipazione, promosso dal Comune nell'ambito del "Piano.

