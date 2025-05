Al via i colloqui diretti tra Russia e Ucraina in Turchia | Putin assente

Iniziano oggi a Istanbul, in Turchia, i colloqui diretti tra Russia e Ucraina, segnando un momento cruciale dal 2022. Tuttavia, Vladimir Putin ha deciso di non partecipare, rifiutando l'invito di Volodymyr Zelensky per un faccia a faccia. Le delegazioni si incontrano a porte chiuse in un clima di tensione e speranza per la pace.

Iniziano questa mattina a porte chiuse a Istanbul, in Turchia, i primi colloqui diretti tra Russia e Ucraina dall’inizio dell’invasione russa del 2022. Alla fine Vladimir Putin ha scelto di non partecipare, respingendo l’invito di Volodymyr Zelensky a un incontro faccia a faccia. La delegazione russa è guidata da Vladimir Medinsky, consigliere presidenziale ed ex ministro della Cultura, già a capo della fallita tornata negoziale del 2022. Con lui ci sono il vice ministro della Difesa Alexander Fomin, un direttore dell’intelligence Igor Kostyukov e il vice ministro degli Esteri Mikhail Galuzin. L’Ucraina, invece, ha inviato il capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak, il ministro della Difesa Rustem Umerov e il ministro degli Esteri Andrii Sybiha. Zelensky si trova ad Ankara, dove oggi incontrerà il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an, che però non riceverà le delegazioni al tavolo negoziale. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Al via i colloqui diretti tra Russia e Ucraina in Turchia: Putin assente

