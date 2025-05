Al via Bar dating promossi da Heineken per incoraggiare giovani a scoprire nuovi locali

Heineken lancia "Bar Dating", un'iniziativa innovativa per ispirare i giovani a esplorare nuovi locali e a creare connessioni autentiche. In un mondo dominato dagli incontri digitali, questa iniziativa mira a riportare il divertimento e la spontaneitĂ nelle relazioni sociali, incoraggiando i ragazzi a vivere esperienze uniche e a scoprire la magia dell'incontro di persona.

(Adnkronos) – In collaborazione con Heineken In un’era in cui anche le relazioni passano dallo smartphone e i match avvengono con uno swipe, trovare nuove connessioni autentiche – e nuovi luoghi dove viverle – può non essere così semplice. Per continuare a incoraggiare i giovani a uscire dalla propria comfort zone e a lasciarsi conquistare da . L'articolo Al via Bar dating promossi da Heineken per incoraggiare giovani a scoprire nuovi locali proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Al via Bar dating promossi da Heineken per incoraggiare giovani a scoprire nuovi locali

Altre fonti ne stanno dando notizia

Al via Bar dating promossi da Heineken per incoraggiare giovani a scoprire nuovi locali

Come scrive msn.com: (Adnkronos) - In collaborazione con Heineken In un’era in cui anche le relazioni passano dallo smartphone e i match avvengono con uno swipe, trovare nuove connessioni autentiche - e nuovi luoghi dove ...

Amore... alla spina, Heineken lancia gli eventi Bar Dating: al via a Roma il 9 e 10 maggio per incoraggiare i giovani a uscire dalla confort zone

Riporta ilmessaggero.it: Giovani routinari, ma c'è voglia di cambiamento Secondo una recente ricerca promossa ... Bar Dating, promettendo esperienze uniche con attività coinvolgenti e imperdibili. L'iniziativa prenderà ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Xiaomi: in arrivo due nuovi Mi Store

La settimana in arrivo? davvero speciale! Non solo per le tantissime offerte e promozioni che Xiaomi ha preparato in occasione del Black Friday, ma anche perch? l?espansione del brand nel mercato italiano prosegue con l?annuncio dell?apertura di due nuovi Mi Store Italia, uno a Verona e l?altro a Roma.