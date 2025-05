Al Teatro Giordano ' The Talent Show' dell' Associazione ' Il Girasole

Il 17 maggio alle 20.30, il Teatro Giordano di Foggia ospiterà ‘The Talent Show’, un emozionante evento dell’associazione ‘Il Girasole’. Parte del progetto ‘All Aut Inclusive’, questa iniziativa celebra il talento e la creatività, frutto di un cammino di co-progettazione con il Comune di Foggia, promuovendo l’inclusione e la partecipazione attiva della comunità.

