Al Teatro della Pergola lo spettacolo Ionesco Suite - Frammenti

Dal 16 al 18 maggio, il Teatro della Pergola ospita in prima nazionale "Ionesco Suite – Frammenti", diretto da Emmanuel Demarcy-Mota. Questo spettacolo, frutto di un progetto di trasmissione della École Nomade, porta in scena l'emblematica opera del Théâtre de la Ville di Parigi, esplorando l'assurdo e la poetica di Eugène Ionesco.

Teatro, debutta alla Pergola Ionesco Suite - Frammenti: la proposta 'italiana' itinerante dello storico spettacolo

Un debutto in prima nazionale al Teatro della Pergola per Ionesco Suite – Frammenti diretto da Emmanuel Demarcy-Mota.

Chantiers d'Europe, la Pergola come 'città degli interventi artistici': spettacoli ed eventi in tutti gli spazi del Teatro

Grande esito del lavoro di formazione è lo Ionesco Suite in versione itinerante che vedrà attori italiani e francesi dialogare nei diversi spazi della Pergola attorno all'iconico spettacolo, più volte ...

Teatro della Pergola: stagione teatrale 1997-1998

Si apre il 30 settembre la nuova stagione del Teatro della Pergola, con la "Trilogia della Villeggiatura" di CarloGoldoni, per la regia di Massimo Castri. Seguono 20 spettacoli: che vanno da "La ...

