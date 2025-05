Al Pacino si aggiunge al cast stellare di Maserati | The Bothers

Al Pacino si unisce al prestigioso cast di "Maserati: The Brothers", un film prodotto da Andrea Jervolino dedicato ai fondatori della celebre casa automobilistica. Insieme al premio Oscar Anthony Hopkins, il film promette di raccontare una storia avvincente, ricca di passione e innovazione. Scopriamo insieme gli altri membri di questo cast stellare!

Nel film prodotto da Andrea Jervolino Maserati: The Brothers, dedicato ai fondatori della casa automobilistica, Al Pacino raggiunge il premio Oscar Anthony Hopkins e il resto del cast che vi riveliamo.

