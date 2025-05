Al Pacino da gran premio sarà Vincenzo Vaccaro nel film Maserati | The Brothers

Al Pacino sarà in 'Maserati: The Brothers' nei panni del celebre Vincenzo Vaccaro, sostenitore della famiglia Maserati, insieme alle nuove attrici Gina La Piana e Tatiana Luter. Al Pacino si unisce al cast di Maserati: The Brothers, biopic diretto da Bobby Moresco sulle origini della leggendaria casa automobilistica italiana. Nel film, Pacino interpreterà Vincenzo Vaccaro, sostenitore e primo investitore del marchio. Al Pacino entra in corsa nel biopic "Maserati: The Brothers" Quando un'icona del calibro di Al Pacino si unisce a un progetto, è impossibile non alzare le antenne. L'attore premio Oscar è l'ultimo colpo di scena nel cast di Maserati: The Brothers, il biopic diretto da Bobby Moresco che si prepara a raccontare l'epopea della famiglia che ha trasformato un cognome italiano in un mito dell'automobilismo . 🔗Leggi su Movieplayer.it

