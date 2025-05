Firenze, 15 maggio 2025 – Ha 17 anni e un problema ad un occhio, provocato da un trauma. Il Meyer torna ad accogliere un’adolescente originaria della Palestina, arrivata questa mattina all’alba con i genitori e quattro fratellini. La ragazza è già stata visitata dai medici dell’ospedale pediatrico fiorentino. L’arrivo di questa notte è stato reso possibile nell’ambito di un programma di assistenza umanitaria del governo italiano, grazie anche alla Cross e alla Prefettura di Firenze. Come accaduto in occasione degli altri corridoi umanitari, il Meyer si è attivato per accogliere la paziente e la famiglia: ad attenderli, come sempre, c’erano gli operatori dei servizi sociali e pure un mediatore linguistico messo a disposizione dalla Fondazione Meyer per agevolare la comunicazione con i medici. 🔗Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Al Meyer nella notte arriva ragazzina palestinese: ferita a un occhio