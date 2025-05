Al MAD la mostra Dissolvenze Corrispondere al tempo

Al MAD, la mostra "Dissolvenze. Corrispondere al tempo" esplora un concetto di tempo oltre il cronometrico. Attraverso opere che catturano le metamorfosi invisibili della natura e della materia, ci invita a riflettere sul respiro silenzioso delle piante, sul fluire dell'acqua e sulle trasformazioni impercettibili che definiscono la nostra esistenza. Un viaggio sensoriale nel tempo sottile e profondo.

