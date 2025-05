Al Lingotto di Torino a partire da oggi e fino a domenica le storie sono ponti tra culture e visioni del mondo La guida per orientarsi tra autori appuntamenti e novità

Al Lingotto di Torino, da oggi fino a domenica, il Salone Internazionale del Libro 2025 si apre come un ponte tra culture e visioni del mondo. Non solo una fiera, ma un luogo di dialogo e scoperta, che accoglie migliaia di visitatori, autori ed editori per celebrare la ricchezza della letteratura. Un viaggio imperdibile di quattro giorni.

N on solo una fiera, ma luogo di dialogo, confronto e scoperta: ogni anno migliaia di visitatori, autori ed editori attraversano i padiglioni del Lingotto Fiere di Torino per celebrare il mondo della letteratura. È cominciato il viaggio del Salone Internazionale del Libro 2025 che, per quattro giorni interi, farà spazio a tutti, senza confini ideologici. Perché, come dice Annalena Benini, alla sua seconda edizione da direttrice: « La cultura non è né di destra né di sinistra, il Salone deve essere un luogo inclusivo, dove ogni voce è libera di esprimersi». Incontro e immaginazione: al via il 36esimo Salone del Libro di Torino X Al via il Salone del Libro 2025. Il clima è disteso, nessuna polemica, per ora, nessuna tensione, solo entusiasmo e un programma costruito per valorizzare ogni sfumatura della cultura contemporanea. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Al Lingotto di Torino, a partire da oggi e fino a domenica, le storie sono ponti tra culture e visioni del mondo. La guida per orientarsi tra autori, appuntamenti e novità

Ne parlano su altre fonti

Torino, al Lingotto è tutto pronto per il Salone del Libro: programma, ospiti e biglietti

Segnala torinotoday.it: Come da tradizione, il Salone del Libro di Torino anche per questa edizione si articolerà in diverse aree tematiche, ognuna guidata da figure di spicco del mondo della letteratura, del pensiero e dell ...

Da d'Annunzio a Seneca: gli appuntamenti al Lingotto che non potete perdere

Si legge su informazione.it: Il Salone del Libro di Torino apre al pubblico, da oggi sino al 19 maggio, nella consueta location di Lingotto Fiere. L'edizione 2025 sarà caratterizzata dal tema «Le parole tra noi leggere», un tribu ...

Salone del libro di Torino 2025: come arrivare al Lingotto Fiere con i mezzi pubblici, potenziati fino al 19 maggio

Riporta torinotoday.it: Dal 15 al 19 maggio 2025, il Lingotto Fiere accoglierà decine di migliaia di persone per la nuova edizione del Salone del Libro di Torino. Per l’occasione, Gtt ha predisposto un piano di potenziamento ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

A Torino il video hard della maestra d'asilo finito in rete e su Whatsapp

? una storia fatta di ricatti e licenziamenti quella che La Stampa racconta oggi in un articolo firmato da Giuseppe Legato.