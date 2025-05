Al culmine di una lite lancia benzina addosso a un connazionale e gli dà fuoco

Un'accesa lite a Ancona si è trasformata in un drammatico episodio di violenza: un uomo di 30 anni ha lanciato benzina contro un connazionale e gli ha appiccato fuoco. L'attacco è avvenuto in via Montebello, accompagnato da una fuga in auto. Le forze dell'ordine sono subito intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

ANCONA – Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri in via Montebello, quando un'accesa discussione tra due conoscenti è degenerata con un 30enne che ha cosparso di benzina il suo "avversario" dandogli poi fuoco e quindi allontanarsi a bordo della sua auto. Dopo la segnalazione, le forze.

