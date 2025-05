al bioparco di roma è nato un raro avvoltoio papa nel giorno dell elezione di leone xiv

Un lieto evento che ha un curioso legame con un avvenimento che ha coinvolto il mondo intero. Al Bioparco di Roma per la prima volta è avvenuta la rara nascita di un avvoltoio "papa". L'uovo, tra l'altro, si è schiuso proprio l'8 maggio, il giorno in cui è stato eletto Papa Leone XIV. E le coincidenze non sono finite qui, perché, come spiegato dalla Fondazione Bioparco di Roma, il rapace è particolarmente diffuso anche in Perù, luogo nel quale il Pontefice ha vissuto per oltre venti anni. Il nome dell'avvoltoio. Ma perché l'avvoltoio si chiama "Papa"? Il nome si ispira ai colori che lo contraddistinguono, piuttosto simili a quelli delle vesti papali. È anche chiamato avvoltoio reale ed è un rapace tipico dell'America Centrale e Meridionale. L'animale sta bene, è accudito dai guardiani del reparto uccelli del Bioparco ma ancora non se ne conosce il sesso. 🔗Leggi su Tg24.sky.it

