al bioparco di roma è nato un raro avvoltoio papa

Roma, 15 mag. (askanews) - Al Bioparco di Roma per la prima volta è nato un raro avvoltoio Papa. L'uovo si è schiuso l'8 maggio 2025, proprio il giorno della proclamazione di Papa Leone XIV; il rapace è inoltre diffuso anche in Perù, dove il Pontefice ha vissuto per più di 20 anni. Il nome comune dell'avvoltoio si ispira ai colori che lo contraddistinguono, simili a quelli delle vesti papali. Il pulcino si trova in una nursery non visibile al pubblico, sta benissimo, accudito dai guardiani del reparto uccelli, fa sapere il Bioparco, sottolineando che ancora non si sa se sia femmina o maschio. "A volte, come nel nostro caso, per motivi non identificabili, dopo la deposizione i genitori non si occupano della cova e l'uovo viene abbandonato - spiega la Presidente della Fondazione Bioparco di Roma Paola Palanza, etologa -. 🔗Leggi su Quotidiano.net

