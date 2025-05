Agricoltore muore sotto al trattore tragedia nell' entroterra

Una tragedia ha colpito l'entroterra riccionese mercoledì sera, quando un agricoltore 72enne ha tragicamente perso la vita sotto al proprio trattore. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 lungo la Strada Provinciale, nei pressi del ristorante De Nir, lasciando la comunità colpita e incredula di fronte a questo inaspettato dramma.

