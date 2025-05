Agrate crisi St | È una dismissione mascherata chiediamo aiuto al Governo

Agrate, 15 maggio 2025 – "Siamo di fronte a una dismissione mascherata degli 8 pollici", denuncia Fiom Brianza in vista del tavolo con la Regione sulla crisi St. Le linee in AG200 sono sature al 90%, ben oltre la media degli altri impianti della multinazionale. Chiediamo aiuto al governo per proteggere posti di lavoro e futuro produttivo.

Agrate, crisi St: “È una dismissione mascherata, chiediamo aiuto al Governo”

Si legge su msn.com: Alla vigilia del tavolo in Regione, i sindacati manifestano tutta la propria preoccupazione sul piano presentato dai vertici della multinazionale dei chip che prevede 1.500 esuberi ...

St di Agrate, i 97 contratti a termine cancellati: proclamato lo sciopero. E venerdì picchetto in Regione

Come scrive msn.com: La protesta dei lavoratori è in programma mercoledì 21 davanti all’azienda di via Olivetti. La tensione è sempre più alta in vista del vertice al Pirellone al quale parteciperà il ministro Urso ...

Mozione di Ponti (Pd) sulla situazione della St di Agrate: “Discussione il 27 maggio”

Si legge su msn.com: La mozione presentata dal consigliere brianzolo del Pd Gigi Ponti sarà discussa il 27 maggio dopo un tavolo con azienda e ministero al quale parteciperà l'assessore Guidesi ...

