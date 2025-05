Aggressioni in corsia negli ospedali Gsd corsi di Krav Maga con Gabrielle Fellus

Nei recenti eventi di aggressioni in corsia, il Gruppo San Donato lancia un'iniziativa innovativa: corsi di Krav Maga con Gabrielle Fellus. Il progetto "I Respect – La cultura del rispetto" è dedicato a medici, infermieri e operatori, mirato a garantire sicurezza e prevenzione negli ospedali, con il supporto di Gsd Foundation Ets.

'I Respect – La cultura del rispetto' entra negli ospedali del Gruppo San Donato che lancia "un'iniziativa concreta, nata anche grazie al supporto di Gsd Foundation Ets, rivolta a medici, infermieri, operatori sanitari e operatori amministrativi" che verranno addestrati a prevenire, gestire e controllare le aggressioni verbali e fisiche in corsia da una.

Aggressioni in corsia, negli ospedali Gsd corsi di Krav Maga con Gabrielle Fellus

Workshop per operatori sanitari e amministrativi con l'ideatrice del metodo 'I Respect'. Obiettivo: prevenire, gestire e controllare gli attacchi senza mai ricorrere alla violenza

Aggressioni negli ospedali, arrivano braccialetto e pulsante d'emergenza

Nella cornice del Barton Park, lontano anni luce della fatiche e delle tensioni in corsia, si è tenuta ieri la Giornata Internazionale dell'Infermiere.

Campo di battaglia. Aggressioni in corsia: "Donne più a rischio"

Le corsie degli ospedali, i pronto soccorso, le stanzette dei medici come campo di battaglia. Non passa settimana che non si racconti di qualche aggressione al personale sanitario.

