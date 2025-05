Aggressione in stazione | Era a terra sanguinante

Il 25 dicembre di tre anni fa, un'aggressione violenta ha scosso la stazione di Cesena. Testimoni oculari hanno descritto la scena drammatica di un uomo, sanguinante e a terra, mentre chiedeva aiuto. Ieri mattina, davanti al giudice del tribunale di Forlì, sono stati ascoltati i testimoni chiave di quel tragico evento.

"Ho visto un uomo con il volto sanguinante a terra che chiedeva aiuto e ho chiamato immediatamente i soccorsi". Davanti al giudice del tribunale di Forlì, ieri mattina, sono stati sentiti i testimoni dell'aggressione avvenuta il giorno di Natale di tre anni fa alla stazione di Cesena. Era il 25 dicembre del 2022, e la stazione era vuota. Solo il bigliettaio ha assistito alla scena agghiacciante. Erano da poco passate le 15 quando, fuori dalla stazione ferroviaria, quattro persone originarie del Marocco (di quelle che vivono ai margini della società) si ritrovarono a discutere per motivi banali. Erano tutti alterati dall' alcol. Tra loro scoppiò una lite furibonda, e in un attimo si passò dalle parole ai fatti. La lite continuò all'interno della stazione ferroviaria. L' aggressione violenta avvenne di fronte alla biglietteria davanti agli occhi increduli del bigliettaio.

