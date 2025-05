Aggressione al pronto soccorso | i carabinieri arrestano un 49enne a Lanciano

Un grave episodio di violenza si è verificato al pronto soccorso dell'ospedale Renzetti di Lanciano, dove un 49enne è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo è accusato di aver aggredito un'infermiera e un operatore sanitario nella notte tra il 26 e il 27 aprile, portando a provvedimenti cautelari nei suoi confronti.

È accusato di aver aggredito un'infermiera e un operatore sanitario del pronto soccorso dell'ospedale Renzetti di Lanciano e per questo un uomo di 49 anni è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. La violenta aggressione è avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 aprile quando l'uomo.

