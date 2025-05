Affari Tuoi, la scelta di Daniela dalla Campania è razionale ma il finale è da colpo di scena

Ad Affari Tuoi, nella puntata di mercoledì 14 maggio, ha partecipato Daniela dalla Campania. Ha giocato con lei la sorella Marina. Alla fine, ha accettato l'offerta, ma aprendo il pacco ha trovato una sorpresa non proprio piacevole. La protagonista della puntata di Affari Tuoi di mercoledì 14 maggio è Daniela dalla Campania. È un'insegnante di scuola primaria e proviene da Gragnano, in provincia di Napoli. L'ha accompagnata la sorella Marina, che fa l'infermiera e ha un figlio, Riccardo. Ha giocato con il pacco numero 6, durante la puntata ha eliminato subito i rossi più importanti e ora vediamo com'è andata la partita. La puntata di Affari Tuoi con Daniela dalla Campania Daniela dalla Campania ha giocato ad Affari Tuoi con la sorella Marina. Hanno precisato che non hanno dei numeri fortunati, ma giocano seguendo le loro sensazioni. 🔗Leggi su Movieplayer.it

