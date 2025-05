Affari Tuoi in fondo al mar | la canzone spiazza tutti

Marco Dell'Agnello dalla Liguria √® stato il protagonista di Affari Tuoi, il gioco condotto da Stefano De Martino su¬†Rai 1, nella puntata in onda questa sera, gioved√¨ 15 maggio. Il pacchista ha raccontato di essere di¬†La Spezia, dove lavora come pescivendolo ambulante.¬†Nella sua vita quotidiana √® molto legato alla famiglia e ama il ballo.¬†Con lui¬†in studio la compagna Valeria. Qualcuno, sui social, ha sottolineato le scelte musicali del programma proprio in onore del concorrente, ribattezzato "Fisherman" nel corso delle puntate precedenti: "Mettono 'in fondo al mar'¬†al pescivendolo ligure". Non proprio semplice la prima manche della gara:¬†Marco ha perso i¬†100mila euro¬†e i¬†200mila euro ¬†in pochi istanti, ma ha trovato¬†anche il vino tipico ligure, il¬†Pigato, e la mascotte del programma,¬†Gennarino. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

