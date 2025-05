AEW | Will Ospreay e Adam Page reggono l’urto della Don Callis Family

Durante AEW Dynamite:Beach Break, il pubblico è stato testimone di un tag team match esplosivo che ha visto Will Ospreay e Adam Page unire le forze per affrontare la Don Callis Family, composta da Konosuke Takeshita e Josh Alexander. Il match si apre con Ospreay e Takeshita a darsi battaglia sul ring, scambiandosi una serie di colpi rapidi e tentativi di schienamento che terminano in un nulla di fatto. Josh Alexander prende poi il tag, mentre Ospreay sceglie di restare in azione dopo un rapido scambio di sguardi con Hangman. Alexander riesce a controllare il ritmo con un solido wrestling tecnico a terra, prima di cedere il testimone nuovamente a Takeshita, che entra in azione con un devastante ginocchiata su Ospreay.

