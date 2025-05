AEW | Tony Khan costretto a cambiare la theme song di Mina Shirakawa in corsa a Dynamite

Nell’ultima puntata di Dynamite abbiamo assistito al debutto come performer esclusiva AEW di Mina Shirakawa; ma qualcosa di insolito è capitato. Mina ha infatti utilizzato due theme song diverse, ha fatto la sua entrata con una theme nuova, fresca di produzione, ma una volta vinto il suo match è però risuonata la sua vecchia theme che aveva anche in STARDOM e nelle sue prime apparizioni in AEW. Il motivo è presto detto, i messaggi arrabbiati dei fan su Twitter hanno fatto pressione a Tony Khan, inducendolo a cambiare in corso d’opera la musica d’ingresso di Mina. We need Mina old theme back boss im tryna vibe — WillyBeamin (@WillyBeamin) May 15, 2025 I already switched it back #AEWDynamite — Tony Khan (@TonyKhan) May 15, 2025 Yeah — Tony Khan (@TonyKhan) May 15, 2025 Ora con il polverone che si è creato ci si aspetta di vedere Mina avviarsi verso il ring di Double Or Nothing con la sua vecchia theme song che riecheggia nell’arena. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

