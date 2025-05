AEW | Tony Khan cancella il cambio musica di Mina Shirakawa in diretta dopo le reazioni negative

Nella recente puntata di AEW Dynamite, Tony Khan ha preso una decisione controversa: ha cancellato in diretta il cambiamento del tema musicale di Mina Shirakawa dopo aver ricevuto reazioni negative sui social media. La risposta rapida di Khan evidenzia l'importanza del feedback del pubblico nel mondo del wrestling.

Tony Khan, proprietario e booker di AEW, ha confermato di aver modificato l’entrance theme di Mina Shirakawa nel bel mezzo della puntata di Dynamite di ieri sera in seguito alle reazioni negative ricevute sui social media. La reazione immediata di Tony Khan ai back negativi. Durante il Beach Break di ieri sera, quando Mina Shirakawa ha fatto il suo ingresso per il match a quattro valido come Title Eliminator, il pubblico è apparso disorientato dalla sua nuova musica d’ingresso. Nonostante la wrestler giapponese abbia cercato di adattarsi al meglio, i fan sui social hanno immediatamente espresso il loro disappunto. Un utente su X ha scritto: “Ma TK ha controllato Twitter, ha visto tutti che criticavano quel theme di Mina e ha deciso di cambiarlo al volo?” La risposta di Tony Khan è stata sorprendentemente diretta e immediata: “Sì”. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Tony Khan cancella il cambio musica di Mina Shirakawa in diretta dopo le reazioni negative

