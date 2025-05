AEW | A Jim Ross è stato diagnosticato un cancro al colon lo ha rivelato lui stesso

Brutta notizia quella che Jim Ross comunica ai suoi fan e a tutti gli operatori del settore, purtroppo allo storico commentatore è stato diagnosticato un cancro al colon. Come rivelato da lui in un messaggio toccante su X, il cancro gli è stato diagnosticato questa settimana ed entro le prossime due settimane verrà ricoverato in ospedale. Diagnosed this week with colon cancer. Surgery being scheduled in the next week or two. I appreciate your concern and support. — Jim Ross (@JRsBBQ) May 15, 2025 Ross purtroppo non è nuovo a situazioni del genere, già nel 2021 ha dovuto fare una cura per debellare un cancro alla pelle e i postumi, ha rivelato, lo hanno tormentato anche per gli anni seguenti. Il messaggio della AEW. Anche la AEW ha pubblicato un comunicato ufficiale vicino alla persona di Jim Ross. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

