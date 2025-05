Adeyemi Serie A di nuovo vicina | uno scenario favorisce due top club italiani

Adeyemi è nuovamente al centro delle attenzioni in Serie A, con due top club italiani pronti a contenderselo. L’attaccante tedesco, protagonista di una stagione intensa, sembra avvicinarsi al calcio italiano, rendendo l’estate 2024 un periodo cruciale per il suo trasferimento. Scopriamo quali squadre potrebbero mettere a segno il colpo di mercato.

L’attaccante tedesco si riavvicina al campionato italiano e un possibile scenario favorirebbe due top club in vista del calciomercato estivo Adeyemi, Serie A di nuovo vicina: uno scenario favorisce due top club italiani (LaPresse) – SerieANews.com É stato uno degli uomini mercato dell’ultimo anno e lo sarà ancora durante la prossima estate. Karim Adeyemi ha sfiorato per due volte la Serie A nel corso delle ultime due sessioni di calciomercato, ma in entrambe le circostanze la trattativa non è decollata. Il classe 2002 ha scelto di rimanere al Borussia Dortmund e in questo finale di stagione il suo contributo sarà cruciale. I tedeschi sono in piena corsa per un posto in Champions League, ma al momento la classifica parla chiaro: all’ultima giornata i gialloneri dovranno sperare in un passo falso di Eintracht eo Friburgo per agganciare il quarto posto. 🔗Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Adeyemi, Serie A di nuovo vicina: uno scenario favorisce due top club italiani

Le notizie più recenti da fonti esterne

Calciomercato, arriva Adeyemi in Serie A: Chelsea anticipato

Lo riporta calciomercato.it: Nuova svolta per il futuro di Adeyemi in Italia. Spunta la nuova decisione in ottica futura, addio al Borussia Dortmund senza Champions ...

DAZN, Accomando: "Adeyemi al Napoli, intesa vicina! L'offerta per lo stipendio e le cifre dell'accordo col Borussia Dortmund"

Segnala msn.com: "Napoli-Adeyemi, si lavora per la chiusura dell’operazione: vicina intesa tra gli azzurri e il Borussia Dortmund per circa 45 milioni. Per il giocatore l’offerta è di 3.5 milioni a stagione ...

Adeyemi-Napoli, vicina l'intesa con il Borussia! Gazzetta: ecco cosa serve per chiudere

Lo riporta msn.com: Ecco gli ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa Napoli-Adeyemi riportati da La Gazzetta dello Sport: "Il club tedesco valuta Adeyemi 40-45 milioni. E il Napoli può arrivarci, ma sempre con i ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

THE MUSIC LOCKER: il Night Club underground apre a breve a Los Santos Est

GRANDE INAUGURAZIONE Forse avrai notato i lavori in corso al Diamond: se apri bene le orecchie, riuscirai a sentire un battito incessante, come il grido soffocato di una batteria che tiene il tempo.