Adeyemi Juventus, un profilo che piace ma non è la priorità dei bianconeri: la rivelazione di Alfredo Pedullà. Uno degli ultimi nomi accostati al calciomercato Juve e tornato si moda è quello di Adeyemi del Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, non sarebbe una priorità seppure ci siano già stati contatti con il padre del calciatore. ADEYEMI JUVENTUS – «C’è stato più di un contatto anche con il padre del calciatore, ma oggi non è una priorità. La Juventus lo tiene in considerazione, ma molto sullo sfondo. La priorità è prendere due centravanti, perché due usciranno. I nomi li ho già fatti, soprattutto uno che è in cima alla lista. Per Vlahovic bisognerà trovare una soluzione, mentre Milik – che ha spalmato e rinnovato – può essere ceduto in prestito o con risoluzione, se si trova l’occasione giusta. 🔗Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adeyemi Juventus, un profilo che piace ma non è la priorità dei bianconeri! Contatti con il padre, il piano del club è chiaro: la rivelazione