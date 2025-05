Adeyemi Juve Tuttosport ritorno di fiamma per il tedesco! E c’è un nuovo scenario che può avvicinarlo alla Vecchia Signora

Adeyemi Juve (Tuttosport), ritorno di fiamma per il tedesco del Borussia Dortmund! E c’è un nuovo scenario che può avvicinarlo alla Vecchia Signora. Potrebbe riaprirsi nelle prossime settimane la pista Karim Adeyemi, dopo il tentativo non andato a buon fine del calciomercato Juve per l’esterno d’attacco del Borussia Dortmund risalente alla scorsa estate. Secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri sarebbero pronti a tornare alla carica per il 23enne, sempre più convinto di lasciare la Ruhr a fine stagione. I gialloneri sabato si giocano l’ultima possibilità di un pass per la Champions: nel caso non ci riuscissero l’addio sarebbe a quel punto inevitabile. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

