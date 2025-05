Adeyemi Juve, scenari stravolti rispetto a gennaio: dal cambio di agente al nuovo desiderio, le ultime sul tedesco di proprietà del Borussia Dortmund. Alfredo Pedullà ha fatto il punto su Karim Adeyemi, uno dei calciatori accostati al calciomercato Juve in vista della prossima sessione estiva e mai realmente uscito dai radar dei bianconeri. Stando a quanto si apprende da gennaio sono cambiate molte cose: il tedesco del Borussia Dortmund nel frattempo ha un altro agente che strizza ora l’occhio alla Premier League, mentre la Juve ha intenzione di prendere due attaccanti centrali e non ha bisogno almeno per ora di esterni offensivi. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adeyemi Juve, scenari stravolti rispetto a gennaio: dal cambio di agente al nuovo desiderio, le ultime sul tedesco