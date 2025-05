Adempimenti fine anno Gli obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni

Con la conclusione delle lezioni, i docenti devono affrontare gli adempimenti di fine anno, come stabilito dagli articoli 43 e 44 del CCNL 2019/21, effetto dal 19 gennaio 2024. Questi articoli delineano chiaramente gli obblighi di lavoro, suddivisi in "attività dei docenti" e "attività funzionali all’insegnamento", fondamentali per completare l'anno scolastico.

Gli artt. 43 e 44 del CCNL 201921 entrato in vigore il 19 gennaio 2024 definiscono puntualmente gli obblighi di lavoro del personale docente articolati in "attività dei docenti" ed in "attività funzionali all’insegnamento". Quando le lezioni sono terminate l’attività obbligatoria dell'art. 43 relativa all'insegnamento non è più dovuta, per l’ovvia constatazione che mancano gli allievi a cui insegnare (l’art. 1256 del c.c. libera il docente da ogni obbligo). L'articolo Adempimenti fine anno. Gli obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

