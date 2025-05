Addio Conte ma niente Juve | nuovo club in Serie A

Il tecnico salentino può lasciare il Napoli, ma non per approdare in bianconero: c’è un altro club italiano in corsa Un finale di stagione caldissimo e un futuro ancora da decifrare. Due le partite di campionato al termine, ma ancora tanti obiettivi in ballo. Dallo scudetto, ormai sfida a due tra Napoli e Inter, alla salvezza, con solo il Monza matematicamente retrocesso. E poi la lotta per l’Europa, più serrata che mai. Futuro Conte, c’è anche il Milan (LaPresse) – MilanLive.it E tra i protagonisti di questo finale di stagione c’è sicuramente Antonio Conte. Il tecnico punta a conquistare con il Napoli il suo quinto scudetto da allenatore per raggiungere Fabio Capello e Marcello Lippi. In questo caso sarebbe però l’unico a vincerli con tre squadre diverse. Un ritorno però per il tecnico salentino è tutt’altro che escluso. 🔗Leggi su Calciomercato.it

