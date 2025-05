Addio alla signora del gelato È morta Maria Camilla Fontanella

con un sorriso gentil e un gelato in mano. La sua passione e dedizione hanno reso la Gelateria Veneta un luogo iconico per generazioni di lucchesi. Con la scomparsa di Mila, Lucca perde non solo una figura amata, ma anche un pezzo della sua storia gastronomica. Sarà ricordata con affetto da tutti coloro che l'hanno conosciuta.

LUCCA La città perde un altro dei suoi volti storici. Martedì, all’età di 85 anni, è venuta a mancare Maria Camilla Fontanella, da tutti conosciuta come Mila, moglie del figlio dello storico fondatore della Gelateria Veneta. Una vita trascorsa dietro al bancone del locale, quella di Mila, sempre con il sorriso sulle labbra e una parola gentile per tutti. Inarrestabile e appassionata del suo lavoro, ha continuato a servire i clienti fino allo scorso anno, quando una grave malattia l’ha purtroppo costretta a ritirarsi. Un volto che difficilmente sarà dimenticato, una notizia che lascia nello sconforto tutti coloro che sono cresciuti mangiando lo storico gelato della Veneta. Una vera e propria istituzione per la nostra città. Originaria di Belluno — dove riposa anche il marito Dino Arnoldo, scomparso nel 2018 — sarà proprio lì che lunedì si terranno i funerali. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio alla signora del gelato. È morta Maria Camilla Fontanella

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Addio alla signora del gelato. È morta Maria Camilla Fontanella

Si legge su msn.com: Conosciuta da tutti come “Mila“ era vedova di Dino Arnoldo, figlio dello storico fondatore della “Veneta“. Entrambi avevano ricevuto l’"Aquila di diamante", riservata ai "Maestri del commercio" con 50 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fondazione Open : indagati Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e Luca Lotti

Matteo Renzi? indagato a Firenze insieme a Maria Elena Boschi e Luca Lotti nell'inchiesta sulla Fondazione Open.