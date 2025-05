Adani attacca il Milan: «Dopo quella semifinale contro l’Inter, ti presenti cosi in finale? Non hanno capito che..» Le parole dell’ex difensore. Cosi durante Viva El Futbol, Lele Adani, ha commentato cosi la sconfitta del Milan in finale di Coppa Italia: LE PAROLE- «La società ha sbagliato prima, durante e sbaglierà ancora. Conceição, se fosse arrivato e avesse vinto, avrebbe dato un senso al percorso. Ma la delusione per la prestazione va oltre il risultato. Anche se magari fosse finita 1-1 in mischia, il problema restava. È dopo la semifinale di ritorno con l’Inter che si sarebbe dovuto riflettere seriamente. Quella partita ha un peso specifico altissimo e avrebbe dovuto portare a delle valutazioni profonde sullo spirito e sull’adattabilità del gruppo. Dopo quella semifinale contro l’ Inter, ti presenti così in finale? I tifosi possono parlare d’istinto, ma sono fedeli e non si fanno sfuggire nulla. 🔗Leggi su Internews24.com

