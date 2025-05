Quattro vasi artistici in ceramica vietrese  per celebrare le Repubbliche Marinare d’Italia. Opere uniche, caratterizzate da uno stile che fonde la tradizione vietrese con un approccio innovativo e concettuale attraverso cui l’ Amministrazione Comunale  guidata dal Sindaco Daniele Milano  ha inteso omaggiare le quattro regine dei mari in occasione della 70ÂŞ edizione  della Regata  che si terrĂ ad Amalfi  dal 15 al 18 maggio 2025. Sono stati realizzati dal maestro vietrese Francesco Raimondi, uno dei principali esperti in arti figurative su fondi smaltati di argilla cotta che, con il suo laboratorio, l’Archetto, è oggi punto di riferimento per molti cultori della ceramica. I vasi, alti 80 centimetri, sono stati collocati ai piedi del monumento di Flavio Gioia, opera dello scultore cavese Alfonso Balzico – l’artista lo immaginò con la bussola nella mano sinistra e l’indice della mano destra puntato verso l’orizzonte intento a mostrare la rotta ai navigli amalfitani – che domina l’omonima piazza un tempo luogo di scambi e di commerci. 🔗Leggi su Zon.it

© Zon.it - Ad Amalfi personaggi e vessilli delle Repubbliche Marinare risplendono in quattro opere ceramiche