Acne e l' effetto che ha sui ragazzi | la cura della pelle delle nuove generazioni e l' impatto dei brufoli sull' autostima

L'acne colpisce il 71% dei giovani, influenzando profondamente la loro autostima. In un'epoca in cui la cura della pelle è sempre più centralizzata, come affrontano le nuove generazioni questo problema? L’impatto dei brufoli sulla percezione di sé e il complesso rapporto con il proprio viso meritano un'analisi attenta e sensibile.

L'acne è al centro di una ricerca in cui è emerso che il 71% dei giovani ne soffre. Ma in che modo le nuove generazioni si prendono cura della propria pelle? E che impatto hanno i brufoli sulla percezione che hanno di se stessi? Il rapporto con il proprio viso, lo sappiamo, è sempre stato complicato e personale. Ecco come lo vivono i teenager del 2025 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Acne e l'effetto che ha sui ragazzi: la cura della pelle delle nuove generazioni e l'impatto dei brufoli sull'autostima

