acireale si inaugura oggi 15 maggio la mostra sicilia arte e cultura

Nell'ambito del 79° anniversario dell'Autonomia Siciliana, il 15 maggio alle ore 18,30, ospitata presso il Palazzo di Città di Acireale, Sala Zelantea, verrà inaugurata la mostra "Sicilia. Arte e Cultura" racconto poetico Pittura e Scultura di Cav. Giuseppe Mario Frezza e Cav. Pippo Contarino. Un evento celebrativo che rievoca l'intento di rispondere attraverso l'arte all'esigenza di recuperare l'identità culturale delle nostra isola, rendendo omaggio alle nostre radici, alla nostra storia, alle nostre tradizioni, alla nostra lingua attraverso un compendio artistico che riproduca la suggestiva texture cultura della nostra terra. Sulle note del violino di Karola Fichera, prenderà il via l'evento che sarà introdotto e condotto dalla giornalista Rita Vinciguerra, in presenza delle istituzioni politiche in loco.

