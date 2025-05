Acconciature capelli | quando le principesse dettano le tendenze

Non solo star e passerelle, quando si parla di hair look l’ispirazione può arrivare anche da regine e principesse: le acconciature capelli royal, del resto, oggi sono iper contemporanee, complice il cambio generazionale in atto ai vertici delle principali famiglie reali europee. Curiosare tra le scelte delle teste coronate non è mai stato tanto semplice, e altrettanto semplice è provare a replicarle, che in vista ci sia un’occasione importante come una cerimonia o un evento meno formale. Acconciature capelli royal: il maxi fiocco come Kate Middleton. L’ultima royal a catturare l’attenzione per un hair look è stata Kate Middleton, che al concerto organizzato a Londra nell’ambito delle celebrazioni per il VE-Day ha scelto un maxi fiocco nero abbinato a un semi raccolto. Foto IPA Una scelta decisamente basic, a ben guardare, ma sufficiente per scatenare la caccia al brand dell’accessorio. 🔗Leggi su Amica.it

