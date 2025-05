Accoltella al cuore la compagna poi confessa ai carabinieri | L' ho uccisa

A Civitavecchia, una tragica congiuntura di eventi ha portato alla morte di una donna, accoltellata al cuore dal compagno. L’uomo, subito dopo il gesto fatale, si è costituito ai carabinieri, confessando l’omicidio. L'episodio si è verificato oggi, giovedì 15 maggio, in via Gorizia, lasciando la comunità in stato di shock.

