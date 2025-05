Accise sui carburanti da oggi le nuove tariffe | il diesel costerà di più la benzina di meno Ecco come cambiano i prezzi

Scattano da oggi le nuove accise sul carburante decise dai ministeri dell’Economia e dell’Ambiente, che portano il diesel a costare di più e la benzina di meno. Aumenta quindi di 1,5 centesimi di euro per litro l’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante e diminuisce di 1,5 centesimi di euro per litro l’accisa applicata alla benzina. Cosa cambia per diesel e benzina. È entrato in vigore dalla mezzanotte tra il 14 e il 15 maggio l’allineamento delle accise previsto dalla riforma fiscale, che sono rideterminate in questo modo: l’accisa sulla benzina scende di 15 euro per mille litri, passando a 713,40 euro per mille litri (la vecchia aliquota era di 728,40); l’accisa sul gasolio usato come carburante sale di 15 euro per mille litri, passando a 632,40 per mille litri (la vecchia aliquota era 617,40). 🔗Leggi su Open.online

