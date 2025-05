La riforma delle accise sui carburanti è entrata in vigore. Così aumenta il prezzo del diesel e scende quello della benzina, a partire da oggi giovedì 15 maggio. A sorpresa è arrivato, nella serata di mercoledì, in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale sulle accise firmato dai ministri Gilberto Pichetto Fratin e Giancarlo Giorgetti, di concerto con i loro colleghi Matteo Salvini e Francesco Lollobrigida. Cosa cambia, quindi? Da oggi le accise sul gasolio costeranno 1,5 centesimi di euro al litro in più. All’opposto le accise sulla benzina scenderanno di 1,5 centesimi al litro. Vediamo cosa cambia concretamente e quanto in più costerà un pieno di diesel ora. Nuove accise sui carburanti, da quando e cosa cambia concretamente. L’effetto del decreto è immediato, quindi già dal 15 maggio cambieranno i prezzi della benzina e del diesel con le variazioni delle accise. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Accise sui carburanti, cosa cambia e quali saranno ora i prezzi di un pieno per benzina e diesel