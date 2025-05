Accademia ‘Furno’ risultati prestigiosi tra il ‘Nostini’ e i campionati di Riccione

Tempo di lettura: 2 minuti L’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno” ha partecipato con successo alla 61^ edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” e ai Campionati nazionali Gold di Riccione, portando a casa risultati prestigiosi. Da evidenziare il settimo posto di Chiara Novelli nella categoria Ragazze, che le ha consentito di entrare a far parte tra le prime otto spadiste della classifica nazionale. Nella stessa categoria da sottolineare le buone prestazioni di Letizia Castaldi e Rosa Maria Ferrara. Tra i Ragazzi si sono distinti Matteo Parente e Marco Pirolla. Buona prova nella categoria Maschietti per il giovanissimo Francesco Pinto. Per quanto concerne i Campionati nazionali Gold nella categoria Allievie hanno ben figurato Francesco Picca, Arianna Catalano, Elena Adriana Baldini, Sara Tozza e Alessandra Muccio. 🔗Leggi su Anteprima24.it

