accademia con admo 200 allievi ufficiali nel registro donatori

Duecento Allievi Ufficiali dell’ Accademia Militare di Modena, in collaborazione con l’ Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) Emilia-Romagna, si sono iscritti quali aspiranti donatori al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, attraverso un semplice auto-prelievo salivare, diventando così una concreta speranza di vita per tutti coloro che sono in attesa di un trapianto di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, per sconfiggere malattie come la leucemia e altri tumori del sangue. L’attività è stata preceduta da una giornata informativa, svolta lo scorso 11 aprile dalla presidente regionale ADMO, Rita Malavolta, insieme al consigliere regionale ADMO Luca Nadalini a favore dei frequentatori dell’Istituto militare modenese, con l’obiettivo di sensibilizzare gli Allievi Ufficiali sulla donazione del midollo osseo e sulla sua cruciale importanza nel salvare vite umane. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

