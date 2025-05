Abusi sessuali su una 15enne con difficoltà psichiche | arrestato 30enne a Milano

Un ragazzo di 30 anni è stato dalla Polizia locale di Milano per violenza sessuale aggravata su minore. I fatti, così come ricostruiti dagli investigatori, sono avvenuti a Milano e risalgono allo scorso primo novembre, ma solo recentemente si è giunti a identificare l’uomo. Il 30enne, secondo l’accusa, avrebbe approfittato di una ragazzina di 15 anni avente alcune difficoltà psichiche, facendola bere e violentandola. La denuncia è scattata dopo che la vittima ha avuto il coraggio di denunciare la violenza alla terapeuta e poi agli inquirenti. All’epoca dei fatti, la giovane, che già conosceva il ragazzo, accettò di uscire con lui e altri suoi amici per una serata in discoteca. Il 30enne aveva mostrato sin da subito particolare interesse per la minore, convincendola tuttavia di voler attendere il compimento della sua maggiore età. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

