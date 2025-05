Abusi e maltrattamenti in comunità | Padre Zanotti subiva le angherie di chi lo ha denunciato

Antegnate. La vittima dei presunti abusi sessuali e dei maltrattamenti dei quali è accusato padre Antonio Zanotti, 78 anni, è descritta dalle due testimoni della difesa come “un irrequieto che non riusciva a trovare il suo posto”. Il frate invece sarebbe la figura che ha subito le angherie del giovane, “ ossessionato da lui, geloso, morboso, voleva le sue attenzioni tutte le sé”. Dopo aver vissuto tre anni nella comunità di accoglienza Oasi 7, fondata e gestita come diverse altre dal frate cappuccino, il ragazzo se n’era andato denunciando di essere stato da lui costretto ad avere rapporti sessuali quasi tutti i giorni in cambio di regali e grosse somme di denaro, approfittando della sua situazione di estremo bisogno. Lo avrebbe maltrattato umiliandolo davanti agli altri e minacciato di cacciarlo se non soddisfaceva le sue richieste. 🔗Leggi su Bergamonews.it

